Княгиня Ольга. Зимний престол. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исторический роман Елизаветы Дворецкой «Княгиня Ольга. Зимний престол» переносит читателя во времена Древней Руси – период правления княгини Ольги. История охватывает временной период с 941 по 943 год. Первый поход Руси на греков остался позади, начинается второй. Но не все жаждут кровопролития. Многие хотят жить в мире, которому в ближайшие годы наступить так и не суждено. На фоне военно-политических конфликтов развиваются и личные драмы. Князь Ингвар оказался в непростой ситуации, взяв в жены знатную болгарыню. Теперь претендентов на престол стало еще больше. А княгиня Ольга, глубоко оскорбленная предательством мужа, решает покинуть Киев, тем самым подвергая все княжество угрозе распада. Книга Елизаветы Дворецкой ярко показывает, как порой судьбы людей могут влиять на жизнь целых княжеств и государств, какие последствия иногда следуют за человеческими поступками и насколько сложно их предотвратить.



Княгиня Ольга слушать на видеосервисе Wink.