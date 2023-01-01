Княгиня Ольга. Огненные птицы. Елизавета Дворецкая
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Княгиня Ольга. Огненные птицы. Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга. Огненные птицы. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература908 мин16+

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Сюжет

Однажды утром древлянский парень Берест обнаружил на свежей могиле киевского князя Игоря десятки тел – то княгиня Ольга начала мстить убийцам мужа. Одним из первых нанес удар по земле древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв всех родных, Берест вознамерился отомстить ему. Не раз еще в сражениях Древлянской войны пересекутся пути двух непримиримых противников – в борьбе за победу и за обладание мечом покойного Игоря, который жаждет заполучить его сын и наследник Святослав.

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