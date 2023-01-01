Княгиня Ольга и дары Золотого царства. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ради укрепления и возвышения Руси княгиня Ольга отправилась в Греческое царство, дабы заручиться поддержкой царя Константина. Военный союз помог бы ее сыну, киевскому князю Святославу, разбить Хазарский каганат. Но это не всe, о чем осмелилась просить Ольга… Приняв крещение и став духовной д�очерью византийского правителя, она надеялась достичь сразу нескольких целей, однако поездка в Царьград принесла совершенно иные плоды…



Княгиня Ольга и дары Золотого царства слушать на видеосервисе Wink.