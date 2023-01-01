Княгиня Ольга и дары Золотого царства. Елизавета Дворецкая
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Княгиня Ольга и дары Золотого царства. Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга и дары Золотого царства. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература939 мин16+

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Сюжет

Ради укрепления и возвышения Руси княгиня Ольга отправилась в Греческое царство, дабы заручиться поддержкой царя Константина. Военный союз помог бы ее сыну, киевскому князю Святославу, разбить Хазарский каганат. Но это не всe, о чем осмелилась просить Ольга… Приняв крещение и став духовной дочерью византийского правителя, она надеялась достичь сразу нескольких целей, однако поездка в Царьград принесла совершенно иные плоды…

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