Княгиня Ольга. Две зари. Елизавета Дворецкая
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Княгиня Ольга. Две зари. Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга. Две зари. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература1095 мин16+
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Сюжет

Малуша – внучка самого Олега Вещего, наследница пяти владетельных родов. Лишь волею злой судьбы ей приходится быть рабыней, ключницей княгини Эльги. Но девушка не готова мириться со своим положением: ей надлежит достойно продолжить свой род! Малуша страстно мечтает стать законной женой Святослава, киевского владыки. Однако мать Святослава против кровосмесительной связи. Да и сама Малуша не учитывает важного обстоятельства: у Святослава уже есть две жены, и одна из них, дорогая сердцу князя Прияна, возвращается в Киев…

Княгиня Ольга слушать на видеосервисе Wink.

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