Книжный магазин у реки. Фрида Шибек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шарлотта Ридберг, владелица небольшого бизнеса на юге Швеции, отправляется в Лондон, поскольку родственница, которую она никогда не видела, оставила ей в наследство целый дом с книжным магазином на первом этаже. Шарлотта не слишком интересуется книгами, но все же решает остаться в Лондоне и удержать дело на плаву – ей нравятся и старинный дом, и люди, что работают в магазине, и новый сосед Уильям. А еще для Шарлотты это шанс больше узнать о своем отце и прежней хозяйке магазина – как они связаны с беспорядками, которые прокатились по стране десятки лет назад и о которых столько упоминаний в хранящихся в доме письмах. «Вот это да! Восхитительные сцены, отличные персонажи. 6 звезд из 5». – Boklеdan. «Замечательная история для любителей книг и английской культуры». – Hanneles bokparadis. «Лучший роман Фриды Шибек. Захватывающая, блестяще написанная история». – Boklusen. «Потрясающе уютная история о самом прекрасном – книгах, секретах и любви». – Boktyckaren. «Идеальный роман, чтобы поднять себе настроение. Рекомендуется читать лежа на диване с большой чашкой горячего чая». – Romance pе svenska.



Книжный магазин у реки слушать на видеосервисе Wink.