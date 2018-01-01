Книжные воры. Андерс Ридел (книга, 2019) слушать онлайн

10 мая 1933 года во множестве городов Министерство пропаганды фашистской Германии устроило показательное сожжение книг, организованное в рамках акции «против негерманского духа». В ходе акции студентами, профессорами и местными руководителями нацистской партии были сожжены десятки тысяч книг, авторы которых преследовались фашистской Германией. Однако эта история о другом. Это история о систематическом разграблении нацистами европейских библиотек и небольшой команде библиотекарей, трудящихся над возвращением украденных книг их законным владельцам. Книги, оказавшиеся в руках нацистских солдат после ограблений европейских библиотек и книжных магазинов, не были сожжены. Вместо этого нацисты начали собирать собственную библиотеку, которую можно было бы использовать для ведения интеллектуальной войны с мировой литературой и историей. В этой секретной войне библиотеки евреев, коммунистов, либеральных политиков, активистов ЛГБТ, католиков и многих других опальных групп населения были присвоены для нацистских исследований и использовались как интеллектуальное оружие против их же владельцев. Но когда война закончилась, большая часть книг так и не была найдена. © Storysidе



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