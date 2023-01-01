Книжные черви. Фаусто Грин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Герои русской классической литературы давно живут в современном мире. Они приспособились к нему. И к вам. А что ты будешь делать, когда узнаешь, что ты – всего лишь персонаж чьей-то книги? Что ты будешь делать, когда узнаешь, что твои переживания, приключения и привычный мир – всего лишь авторский вымысел? Отдавал ли себе отчет тот, кто написал тебя, в том, что он делает с твоей жизнью? Про каждого из нас тебе доводилось слышать. Что насчет тебя? Ты один из нас? Или из тех, кто нас создал?



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