Книга вторая. Прожорливое терпение. Харитон Байконурович Мамбурин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Не очень-то и получается жить правильно в новом мире. Подвиги, если и совершаются, то через одно место. Медведи тут с пистолетами. По городу голым шлялся. Богиню сломал. Не то, чтобы специально, но когда целый Герой попадает не в то место и не в то время, да и не в тот мир, то всякое становится безоб�разным, а невозможное едва ли не бытовухой. И вот, снова, не успел избавиться от одной, так вторая делает разные гнусные предложения, на которые рот сам говорит «да». Хорошо, что не в Загсе! Ну что поделать, когда ТЗ чёткое, а награда превосходит все ожидания? Выполнять задание!



Книга вторая слушать на видеосервисе Wink.