Книга решений. 50 моделей стратегического мышления. Микаэль Крогерус, Роман Чеппелер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день мы принимаем решения. Как выйти из конфликтной ситуации? Куда инвестировать? Как улучшить свою память? Можно ли доверять деловому партнеру? Не пора ли поменять работу? «Книга решений» Микаэля Крогеруса и Романа Чеппелера — международный бестселлер, в котором собрано 50 лучших моделей принятия решений, в том числе по методике курсов МВА. Среди предлагаемых моделей «Пирамида Маслоу», «Принцип Парето», «Черный лебедь», «Дилемма заключенного» — это классика социологии. Другие значительно менее известны. Здесь вы найдете нужный инструмент по каждой проблеме, будь то оценка перспективности идеи, или работа в команде, или сложности с самореализацией. Упорядочивая известное и сдвигая угол зрения, модели проясняют сложные вопросы и сосредоточены на получении практических результатов.



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