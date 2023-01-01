Книга Пыли. Прекрасная дикарка. Филип Пулман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман Филипа Пулмана, автора знаменитого «Золотого компаса». Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм Полстед. Он помогает родителям, которые содержат трактир, обитательницам женского монастыря на другом берегу реки, и очень хо�чет учиться в настоящей школе. Однажды Малкольм узнает, что в монастыре появился необычный гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква…



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