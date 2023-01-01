Книга пятая. Завистливое смирение. Харитон Байконурович Мамбурин (книга, 2024) слушать онлайн

Всем хороши «Пираты мутной лагуны». Умные, красивые, сильные, сексуально обеспеченные, материально озабоченные… но у них, у этих молодых людей, есть большая проблема. Даже не так – проблемочка.Их почему-то не любят. Нигде. Сильно. А это плохо и грустно, так как мешает продавать заработанное, покупать нужное и вообще поддерживать мировую экономику и собственные штаны.Мач Крайм, широко и печально известный Герой и капитан, решает вывести команду из образовавшегося кризиса прекрасно работающим, опробованным и надежным как швейцарские часы методом «авося». Ветер вновь наполняет паруса пиратского судна, унося Героя и его спутниц к новым невиданным королевствам, республикам, империям и прочим будущим жертвам. А тем временем мир Фиол ждут большие волнения. Но миру пофиг, он уже привык....или нет?



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