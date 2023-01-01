Книга о теле. Кэмерон Диас,Сандра Барк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На протяжении всей карьеры Кэмерон Диас служила примером для подражания для миллионов женщин. Однако она не всегда задумывалась о своем здоровье. Осознание неразрывной связи питания и здоровья стало одним из тех жизненных уроков, которые заставили Кэмерон всерьез заинтересоваться и понять, как следует заботиться о собственном теле. В «Книге о теле» она делится знаниями, полученными как на собственном опыте, так и благодаря консультациям специалистов по здоровому образу жизни. Актриса не предлагает универсальной для всех программы здоровья и не ставит конкретных целей, достижимых за неделю или за месяц. «Книга о теле» – это постепенный путь к долгой, активной и здоровой жизни. Основанная на научных фактах и мнении специалистов, «Книга о теле» – это позитивное, информативное и вдохновляющее руководство для каждой женщины. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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