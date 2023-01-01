Книга о любви. Счастливое партнерство глазами буддийского ламы. Оле Нидал (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Любовь в отношениях мужчины и женщины рассматривается в буддизме как основа для личного роста и полноты жизни. Лама Оле Нидал объясняет, как Будда рекомендовал строить отношения, чтобы двое, а также и люди вокруг них жили счастливо. Эта книга учит действительно достигать того, о чем многие меч�тают: приносящего удовлетворение партнерства и неизменно счастливой жизни. Для широкого круга читателей.



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