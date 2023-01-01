Книга о криптовалюте № 1. Вячеслав Носко,Максим Бурков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авторы этой книги – создатели проекта Pro Blockchain и медиаплатформы, на которой вы можете увидеть, что в режиме реального времени происходит с рынком криптовалют. Все, что вы прочитаете в этой книге – результат их опыта, иногда печального, иногда успешного. Все, что они рассказывают про blockchain, bitcoin, ethereum, ripple и другие криптовалюты, проверено на успешных и неуспешных сделках. Авторы не теоретики, они практики. И эта практика всем на пользу.



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