Книга несчастных случаев. Чак Вендиг (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то одержимый числами маньяк Эдмунд Риз провалил миссию, которую считал священной,– убить 99 девочек в парке Рэмбл-Рокс, на поле камней. Он был казнен на электрическом стуле, и нечто гораздо более темное, голодное и зловещее поселилось среди загадочных валунов… Когда-то, ребенком, Нейт жил в сельском доме рядом с Рэмбл-Рокс со своим жестоким отцом. Он никому не рассказывал, что там случилось… Когда-то Мэдди, еще маленькой девочкой, увидела в своей спальне то, чего не должна была видеть. Она пытается воскресить забытую детскую травму, создавая тревожные скульптуры… Теперь Нейт и Мэдди Грейвз женаты и счастливы. Вместе с сыном Оливером они переезжают в дом детства Нейта. И то, что случилось когда-то, повторяется вновь. На этот раз с Оливером,– когда тот заводит дружбу со странным подростком. Подростком, полным очень темных секретов…





Книга несчастных случаев слушать на видеосервисе Wink.