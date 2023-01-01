Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена. Джейн Гудолл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как известно, судьба Земли в наших руках. Мы прекрасно знаем, какое влияние оказываем на планету — в основном, увы, негативное. И, кажется, с каждым годом дела становятся все хуже — настолько, что это уже невозможно игнорировать. Знаменитая шведская экоактивистка Грета Тунберг разбудила мир своим гневом. Но, кроме гнева, есть надежда, и это не меньшая сила. В этом уверена Джейн Гудолл, знаменитый приматолог и защитник природы, человек, который многие годы изучал разум животных и убедился в том, насколько этот разум многообразен. Ее книга — про природу, про жизнь, про нас. Про то, что наука и вдохновение связаны неразрывно. Про то, что мы уже сейчас можем сделать для планеты и на что все еще можем надеяться.



Книга надежды слушать на видеосервисе Wink.