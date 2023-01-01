Книга комфорта. Мэтт Хейг. Ключевые идеи книги
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Книга комфорта. Мэтт Хейг. Ключевые идеи книги

Книга комфорта. Мэтт Хейг. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн25 мин16+

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Сюжет

В жизни каждого из нас случаются трудные времена, когда поддержка и утешение нам просто необходимы. Хорошая новость: в нас самих уже заложено все, чтобы помочь себе. Просто иногда нужен кто-то, кто нам об этом напомнит и покажет, как использовать имеющиеся у нас возможности. Мэтт Хейг — тот самый «кто-то». В своей искренней книге он рассказывает личную историю борьбы с депрессией, делится теми приемами и лайфхаками, которые помогли ему самому выбраться из суицидального состояния. Если вам сейчас трудно и нет никого рядом, «Книга комфорта» — настоящий утешитель и друг, она на самом деле способна вернуть вкус к жизни тем, кто, кажется, навсегда его утратил.

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