WinkАудиокнигиКнига гаданий. Светлана Негожина
Книга гаданий. Светлана Негожина (книга, 2014) слушать онлайн
2014, Аудиокнига
Эзотерика, Нон-фикшн12+
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Сюжет
Во все времена люди обращались к предсказаниям, которые играли важную роль в социальной жизни. В каких-то народах они выполнялись исключительно жрецами или старейшинами, но на Руси традиционными гаданиями занимались все: от мала до велика. В нашей книге мы расскажем вам о способах гаданий, которые передавались из поколения в поколение, чтобы вы смогли так же, как наши предки, прикоснуться к загадочному миру тайн и волшебства.
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