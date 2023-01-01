Книга гаданий. Светлана Негожина (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Во все времена люди обращались к предсказаниям, которые играли важную роль в социальной жизни. В каких-то народах они выполнялись исключительно жрецами или старейшинами, но на Руси традиционными гаданиями занимались все: от мала до велика. В нашей книге мы расскажем вам о способах гаданий, которые передавались из поколения в поколение, чтобы вы смогли так же, как наши предки, прикоснуться к загадочному миру тайн и волшебства.



Книга гаданий слушать на видеосервисе Wink.