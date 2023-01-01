Книга Балтиморов. Жоэль Диккер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Книга Балтиморов» молодого швейцарского писателя Жоэля Диккера – настоящая семейная сага, в которой нашлось место страшным семейным тайнам и коварным интригам, предательствам и чистосердечным признаниям, любви и соперничеству, жертвенности и неподдельным страданиям. Роман был переведен на 40 языков, а совокупный тираж составил несколько миллионов экземпляров. Молодой известный писатель Маркус Гольдман приезжает в свой новый дом во Флориде – просторный, весь в панорамных окнах, на берегу озера – чтобы в спокойствии и тишине работать над новым романом. В одну грозовую ночь к нему на террасу приходит большой добродушный пес, и Гольдман решает его приютить, а на утро отправляется на поиски хозяина. Каково же было его удивление, когда он узнает, что пес принадлежит …Александре Невилл – девушке, в которую он был влюблен долгие годы, теперь известной на всю Америку певице с миллионами поклонников. Случайная встреча возрождает в Маркусе целый ворох воспоминаний: о том, как он еще подростком проводил все каникулы и праздники в доме своего дяди Сола Балтимора вместе со своими двумя обожаемыми кузенами и Александрой, в которую были одновременно влюблены все три мальчика. Но среди этих безмятежных воспоминаний скрыта страшная тайна, трагедия, о которой Маркус столько лет пытался забыть…



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