Книга аэда. Гаянэ Степанян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Кэлидарре, одной из возможных вселенных, при необъяснимых обстоятельствах пропали без вести четыре великих аэда. Дознаватель Олдер Мао расследует загадочные исчезновения: они выглядят частями одной мозаики, хотя их разделяют годы. Ведь все четверо пропали, изучая одни и те же руны. Нити расследования приводят Олдера в столицу древнего мира Ксантию и там обрываются. Кто или что стоит за исчезновениями мастеров аэдического искусства – другие аэды, логики, стратеги? И существует ли связь между пропажами великих аэдов и гибелью старшего брата самого Олдера Мао? «Книга аэда» – первый роман трилогии талантливой писательницы Гаянэ Степанян. Книга обладает глубиной при увлекательном сюжете и узнаваемых архетипах. Интересное представление о развитии человеческих возможностей – использование энергии человека и энергии рун. Роман на стыке жанров: фэнтези, научная фантастика, детектив. Книгу по достоинству оценил писатель Генри Лайон Олди.



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