Ключевые показатели менеджмента: как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. Киран Уолш. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько вы знаете миллионеров, построивших состояние на процентах с депозита? Правильно, таких нет. За финансовым успехом всегда стоит профессионализм, способность видеть реальные деньги за цифрами в отчетах и умение рисковать. Но чтобы идти на риск, желательно понимать, что ставится на карт�у и чем грозит проигрыш.

Киран Уолш — главный эксперт по финансам Ирландского института менеджмента в Дублине — считает, что есть всего 20 главных финансовых показателей, которые выявляют основные зависимости для любой компании. «Ключевые показатели менеджмента: как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании» Кирана Уолша — классика и отличная книга-инструмент, которая научит быстро считать пропорции, мыслить категориями риска, соизмерять доходности, видеть потоки денежных средств. Разобравшись в «Ключевых показателях» Уолша, можно быстро оценить жизнеспособность любого бизнеса и определить самую важную для него цифру — стоимость.



Ключевые показатели менеджмента: как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании слушать на видеосервисе Wink.