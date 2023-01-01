Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Дэвид Парментер. Ключевые идеи книги.
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Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Дэвид Парментер. Ключевые идеи книги.

Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Дэвид Парментер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес28 мин16+

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Сюжет

Ключевые показатели (KPI) нужны не для отчетности, а для улучшения работы компании. За кучей цифр и докладов часто теряется самое главное — факторы, помогающие добиться успеха именно этой компании. Иногда достаточно отслеживать всего один очень важный фактор, чтобы вывести компанию на новый уровень. Но как отказаться от ненужных показателей и выделить среди них действительно полезные? Автор книги разработал метод перехода к сбалансированной системе показателей, которая поможет руководителям увеличить эффективность работы своей организации.

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