WinkАудиокнигиКлючевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Дэвид Парментер. Ключевые идеи книги.
Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Дэвид Парментер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес28 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Ключевые показатели (KPI) нужны не для отчетности, а для улучшения работы компании. За кучей цифр и докладов часто теряется самое главное — факторы, помогающие добиться успеха именно этой компании. Иногда достаточно отслеживать всего один очень важный фактор, чтобы вывести компанию на новый уровень. Но как отказаться от ненужных показателей и выделить среди них действительно полезные? Автор книги разработал метод перехода к сбалансированной системе показателей, которая поможет руководителям увеличить эффективность работы своей организации.
Ключевые показатели эффективности слушать на видеосервисе Wink.