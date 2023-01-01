Ключ к прошлому. Кэролайн Куни (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение захватывающей серии MOLOKO. В четвертой книге, когда Дженни уже кажется, что все тайны прошлого остались позади, она случайно узнает: все это время отец общался с Ханной за ее спиной. К несчастью, у него случается инсульт, и единственный человек, который может дать ответы на ее вопросы �– сама Ханна. Сможет ли Дженни простить отца? И чем обернется ее решение встретиться со своей похитительницей?



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