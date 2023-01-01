Клятва дракона, или Непокорная невеста. Любовь Черникова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Клятва дракона, или Непокорная невеста» – роман Любови Черниковой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Меня зовут Талира Малина, и я – мастер чудовищ. Умею находить общий язык с любым хищником. Так я думала, пока в нашу академию не занесло одного наглого дракона. И чего ему только понадобилось на балу весенних первоцветов? Говорит, ищет невесту? Клянется, что не уйдет без нее? Ну а я-то тут при чем? Эй! А ну поставь на место, драконья твоя морда!



Клятва дракона, или Непокорная невеста слушать на видеосервисе Wink.