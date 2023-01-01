Клубок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Клубок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Клубок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Лида Пылаева переживает личную драму. Её возлюбленный Вадим, с которым она встречается уже больше года, неожиданно признаётся ей, что уже женат и не может оставить семью. Вадим предлагает Лиде снять для неё квартиру и продолжать встречаться тайно, но девушка понимает, что ей не нужны такие отношения. Лида случайно знакомится с молодым человеком по имени Андрей. В скором времени Андрей признаётся Лиде, что влюблён в неё и предлагает ей выйти за него замуж. Спустя некоторое время молодые люди поженились, но когда Андрей приводит Лиду в дом своих родителей, девушка приходит в ужас. В отчиме своего мужа Лида узнаёт своего бывшего любовника. Всё осложняется тем, что молодые пока вынуждены жить с родителями Андрея. Клубок отношений начинает раскручиваться….

Клубок слушать на видеосервисе Wink.

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