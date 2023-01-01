Клуб «Темные времена». Элисон Гудман (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Лондон, 1812 год. Великобритания на грани войны с Америкой. Десять лет продолжается борьба с Францией и Наполеоном Бонапартом. И при всем этом в мире идет и другая, более древняя война, начавшаяся много веков назад, тайная битва с бесчисленной демонической ордой. Лишь горстка храбрецов стоит на пути у этой вероломной и хищной силы, угрожающей всему живому. Они таинственные воины, состоящие в клубе «Темные времена» и призванные защищать человечество. Отправляясь на бал в королевский дворец, восемнадцатилетняя Хелен Рэксолл даже не подозревала, что этот вечер и знакомство с загадочным лордом Карлстоном полностью изменит всю ее жизнь. Хелен предстоит стать одной из воительниц клуба и избавить Лондон от нашествия демонов.



Клуб «Темные времена» слушать на видеосервисе Wink.