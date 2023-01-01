Клуб разбитых сердец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Клуб разбитых сердец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Клуб разбитых сердец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

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О книге

Денис и Рита живут вместе уже четыре года. В свое время их свело одиночество: и Дениса, и Риту бросили их любимые. Рита очень поддержала Дениса, он вышел из депрессии. Теперь Денис – совладелец полиграфической фирмы, и его тяготит Рита, которая витает в облаках, мечтает выступать в этно-группе и обвиняет Дениса в том, что он стал бездуховным. Денис хочет, чтобы Марина вернулась к нему, но не знает, как распрощаться с Ритой. Однажды Рита сама уходит от Дениса после того, как он высмеял ее духовного наставника – композитора Евгения. Денис думает, что Рита ушла к Евгению, это ущемляет его. Но он спешит исполнить свою мечту – встретиться с Мариной. И вскоре они становятся любовниками. Марина таскает Дениса по клубам, она исповедует теорию «легкой жизни», а Денис все чаще вспоминает Риту. Но он уверен, что вернуть Риту невозможно. Денис все больше разочаровывается в Марине, он видит, что она – легкомысленная пустышка. Наконец, они расстаются. Денис идет к Евгению выяснять отношения. Тот уверяет, что Рита живет с родителями, и их связывает только творчество: они готовят шоу этно-группы. Денис встречается с Ритой, они понимают, что любят друг друга. Денис делает Рите предложение.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

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