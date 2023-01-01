Клуб разбитых сердец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Денис и Рита живут вместе уже четыре года. В свое время их свело одиночество: и Дениса, и Риту бросили их любимые. Рита очень поддержала Дениса, он вышел из депрессии. Теперь Денис – совладелец полиграфической фирмы, и его тяготит Рита, которая витает в облаках, мечтает выступать в этно-группе и обвиняет Дениса в том, что он стал бездуховным. Денис хочет, чтобы Марина вернулась к нему, но не знает, как распрощаться с Ритой. Однажды Рита сама уходит от Дениса после того, как он высмеял ее духовного наставника – композитора Евгения. Денис думает, что Рита ушла к Евгению, это ущемляет его. Но он спешит исполнить свою мечту – встретиться с Мариной. И вскоре они становятся любовниками. Марина таскает Дениса по клубам, она исповедует теорию «легкой жизни», а Денис все чаще вспоминает Риту. Но он уверен, что вернуть Риту невозможно. Денис все больше разочаровывается в Марине, он видит, что она – легкомысленная пустышка. Наконец, они расстаются. Денис идет к Евгению выяснять отношения. Тот уверяет, что Рита живет с родителями, и их связывает только творчество: они готовят шоу этно-группы. Денис встречается с Ритой, они понимают, что любят друг друга. Денис делает Рите предложение.



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