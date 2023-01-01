Клуб любителей жутких рассказов. Равиль Сафиулин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…Он вдруг встретился с пустыми глазницами истлевшего от времени мертвеца. «Ну, что уставился? – прохрипел скелет до боли знакомым голосом, – своих не узнаешь?» На страницах этого сборника оживают самые невероятные мистические фантазии, от которых по спине бегут мурашки. Хотя, может статься, это пауки. Или кто-то гораздо более страшный. Здесь возможно все. Здесь встречаются удивительные персонажи. Девочка, способная в буквальном смысле стирать людей из жизни. Призрак старухи, вернувшийся с того света, чтобы отомстить. Коварная красавица, которая превращает мужчин в ходячих мертвецов. Людоеды, затеявшие опасную игру. Они уже ждут вас. Добро пожаловать в клуб любителей жутких рассказов!



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