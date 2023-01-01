Клиника «Вскрытие покажет», или Живым вход воспрещён. Часть 1. Александра Шервинская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В городе Левендот мирно живут бок о бок обычные люди, гномы, оборотни, и их совершенно не беспокоит соседство с лесом Фуортал, который населяют те, в ком жизни в привычном нам смысле нет: вампиры, русалки, лешие, духи и призраки. А к чему ссориться, если можно взаимовыгодно сотрудничать? Но, как ни странно, нечисти и нежити тоже требуется иногда медицинская помощь. И тогда эти существа обращаются в клинику с вдохновляющим и оптимистичным названием «Вскрытие покажет», где день и ночь трудится доктор Дэн. А что сам он из другого мира и звали его там Денисом Воронцовым – так кому это мешает? Точно не обитателям Леса! Не смущает это и друзей доктора – полицейского инспектора Генри Старка, ведьму Летицию и аптекаря Хописа.



Клиника «Вскрытие покажет», или Живым вход воспрещён слушать на видеосервисе Wink.