Клин клином. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

На праздновании 5-летнего юбилея их совместной фирмы компаньон и гражданский муж Светланы Нефедовой Юрий Кравцов объявил, что расстаётся с ней и выходит из их общего бизнеса. Ему уже 40 лет, поэтому он решил жениться на молоденькой Алисе, которая родит ему ребенка. Светлана, которую Юрий дважды заставлял делать аборты, потому что нужно было заниматься бизнесом, а не детьми, в свои 35 лет уже не сможет иметь детей. От отчаяния и желания отомстить бывшему любовнику Светлана сама делает предложение 24-летнему официанту Герману . Герман неожиданно соглашается. Светлане удается показать Юрию и его невесте, что у нее тоже все прекрасно в личной жизни. Но на самом деле все иначе. Герман ведет себя, как избалованный ребенок: бросает работу, ничем не помогает по дому и берёт деньги у Светланы. Но что-то в нем неуловимо её притягивает . После очередной ссоры Светлана понимает, что они с Германом слишком разные, и предлагает расстаться. Герман обвиняет Светлану в том, что она всегда относилась к нему, как к мальчику, купленному за деньги, а к их браку – как к игре, поэтому и он вел себя соответственно. Герман уходит от Светланы. Вскоре она понимает, что беременна . Неожиданно объявляется Юрий. Он говорит, что свадьба с Алисой отменяется и предлагает Светлане все начать сначала. Светлана признается, что ждет ребенка от Германа. Юрий объясняет, что чужой ребенок им не нужен и предлагает снова сделать аборт, чтобы потом родить своего малыша. Светлана прогоняет Юрия. А через некоторое время приходит Герман, узнавший, что Светлана беременна. Он тоже предлагает начать все сначала, но уже – по-настоящему.



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