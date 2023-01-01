Клиентский опыт. Как вывести бизнес на новый уровень. Роберт Дью, Сайрус Аллен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Компания Gillette за 120 лет существования потратила миллиарды долларов на разработку новых бритвенных принадлежностей. Началось все с безопасной бритвы с одноразовым лезвием, потом появилась бритва с «плавающим» лезвием, а затем началась гонка с увеличением количества лезвий до 2, 3, 5, 7. Однако сегодня лидерство по количеству лезвий в станке вряд ли можно считать конкурентным преимуществом, а ничего нового пока не придумали.

Привлекательные цены, эффективный брендинг, удачные разработки имеют огромное значение, но легко копируются конкурентами. Только внутренние стратегические решения сложно скопировать. Повышение качества клиентского опыта — одно из таких решений.



Клиентский опыт слушать на видеосервисе Wink.