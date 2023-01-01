Клиентский опыт. Как вывести бизнес на новый уровень. Роберт Дью, Сайрус Аллен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Компания Gillette за 120 лет существования потратила миллиарды долларов на разработку новых бритвенных принадлежностей. Началось все с безопасной бритвы с одноразовым лезвием, потом появилась бритва с «плавающим» лезвием, а затем началась гонка с увеличением количества лезвий до 2, 3, 5, 7. Однако сегодня лидерство по количеству лезвий в станке вряд ли можно считать конкурентным преимуществом, а ничего нового пока не придумали.
Привлекательные цены, эффективный брендинг, удачные разработки имеют огромное значение, но легко копируются конкурентами. Только внутренние стратегические решения сложно скопировать. Повышение качества клиентского опыта — одно из таких решений.
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