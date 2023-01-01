Классика зарубежного юмористического рассказа. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге мы собрали для вас самые смешные и искрометные рассказы зарубежных писателей, получивших наивысшие оценки как у читателей, так и у критиков. Всем известно расхожее выражение, что смех продлевает жизнь. Так что слушайте аудиокнигу «Классика зарубежного юмористического рассказа», живите долго и смейтесь от души. В сборник вошли следующие рассказы: Макс Адлер «Поэт черной каемки» Фредерик Козенс «Прелести деревенской жизни» Артемус Уорд «Дрыгуны» Марк Твен «Таинственный визит», «Лягушка-прыгун», «Дрыгуны» Уильям Джекобс «Усыновление», «Скверный случай» Артур Моррисон «Случай из жизни Джонсона» Герберт Уэллс «Красный гриб» Макс и Алекс Фишер «Самозванец», «Драма в Альпах» Поль Ребу «Человек с восковым ухом», «Ожерелье», «Для бедняков»



Классика зарубежного юмористического рассказа слушать на видеосервисе Wink.