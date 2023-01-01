Классика зарубежного рассказа № 8. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Семнадцатый – двадцатый век стали важнейшими этапами в развитии мировой цивилизации. Неспроста историки ведут отсчет Нового времени именно с начала семнадцатого века. Сложность и противоречивость всей этой богатой на события и великие свершения эпохи в полной мере отразились в литературе �и искусстве, и, в свою очередь, в людях, которые стали лидерами, творцами и идеологами того времени, властителями народных дум и чаяний – писателях, поэтах, философах. Рассказы, аудиоверсия которых представлена в этом сборнике, принадлежат перу именно таких писателей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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