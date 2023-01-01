Классика зарубежного рассказа № 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатый век стал настоящим потрясением для всего прогрессивного человечества. Начавшийся под звуки Великой Французской Революции, обещавшей всем свободу равноправие и братство, он окрасился цветом наполеоновских войн и предстал перед глазами современников миром, в котором властвовали деньги и погоня за наживой. К сожалению, ни о каком «веке разума», о котором грезили просвещенные умы восемнадцатого века, не могло быть и речи. Именно в этот период на смену классицизму, правившем 18 веком, пришел романтизм, наиболее соответствующий духу современности и произведший настоящий художественный переворот в литературе того времени. В данный сборник вошли лучшие произведения этого литературного направления. Оноре де Бальзак «Ведьма» Виктор Гюго «Клод Ге» Проспер Мериме «Голубая комната» Чарльз Диккенс «Дом с призраками» Гюстав Флобер «Легенда о св. Юлиане Милостивом» Ги де Мопассан «Исповедь женщины» Роберт Стивенсон «Похититель трупов» Оскар Уайльд «Натурщик-миллионер» Артур Конан-Дойль «Морской договор» Герберт Уэллс «Морские пираты» Карел Чапек «Преступление на почте» ©



Классика зарубежного рассказа № 2 слушать на видеосервисе Wink.