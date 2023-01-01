Классика зарубежного рассказа № 16. Сборник (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

В сборнике «Классика зарубежного рассказа № 17» вас ждут аудиоверсии следующих произведений лучших зарубежных авторов: Ги де Мопассан «Рождественская ночь» Джером К. Джером «О суете и тщеславии» А. Конан Дойль «Роковой сундук» К. Гамсун «Победитель» О. Генри «Ревматизм» Р. Киплинг «Танец сло�нов» Х. Бергер «Печать» Д. Лондон «Semper Idem» Ш. Андерсон «Ну и дурак же я» Д. Белль «Рождественский подарок первому министру» М. Вортингтон «Продажа фермы» «Тайна оврага»



Классика зарубежного рассказа № 16 слушать на видеосервисе Wink.