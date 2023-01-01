Классика зарубежного рассказа № 15. Сборник (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

В очередном сборнике «Классика зарубежного рассказа» вас ждут аудиоверсии произведений зарубежных писателей конца XIX начала XX веков. Оноре де Бальзак «Наследник дьявола» Жорж Санд «Чертово болото» Альфонс Доде «Тайна старого мельника» Сельма Лагерлеф «Надпись на могиле» Артур Конан Дойл «Доктор Винтер» Марсель Прево «Спальный вагон» Анри де Ренье «В кафе Кварди» Герберт Уэллс «История покойного мистера Элвешема» Пьер Амп «Грасьеиз»



Классика зарубежного рассказа № 15 слушать на видеосервисе Wink.