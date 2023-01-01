WinkАудиокнигиКлассика зарубежного рассказа № 12. Сборник
Классика зарубежного рассказа № 12. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика411 мин12+
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Сюжет
В очередной выпуск сборника Классика зарубежного рассказа вошли аудиоверсии следующих произведений выдающихся зарубежных писателей: Проспер Мериме «Локис» Эдгар По «Сфинкс» Роберт Льюис Стивенсон «Ночлег» Теодор Драйзер «Суета-сует» Джек Лондон «Бурый волк» Стефан Цвейг «Мендель-букинист» Кэтрин Мэнсфилд «Путешествие» Эрнест Хемингуэй «Убийцы» О.Генри «Самопожертвование» ©
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