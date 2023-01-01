Классика зарубежного рассказа № 10. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Элеонора Яковлевна Гальперина (Нора Галь) – советская переводчица с английского и французского, литературный критик и теоретик перевода, редактор. Родилась 27 апреля 1912 года в Одессе. На рубеже 1950-х и 1960-х годов стала известна благодаря переводам «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Постороннего» Камю, и ряда рассказов из произведений мировой фантастики. В 1972 году вышла в свет книга Норы Галь «Слово живое и мeртвое». Ее основу составили примеры неудачных и ошибочных языковых и стилистических решений переводчиков, авторов и редакторов, сопровождаемые кратким анализом и предложениями более удачной замены. Много внимания в книге уделено повседневной речи, да и адресована она далеко не только специалистам. Нора Галь умерла 23 июля 1991 года после тяжeлой болезни. Еe память увековечена в космосе: в июле 1995 года малой планете из пояса астероидов присвоено имя Норагаль. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © перевод Н. Галь (наследники) ©



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