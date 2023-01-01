Классика зарубежного рассказа № 1. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В данной аудиокниге вас ждут аудиоверсии лучших произведений признанных классиков зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков. А более подробно познакомиться с творчеством авторов альманаха «Классика зарубежного рассказа» вы сможете, прослушав их произведения, изданные отдельными сборниками в серии аудиокниг «Союз-классика». Оноре де Бальзак «Обедня безбожника» (переводчик Н.Столяров). Аудиоверсия повести, являющейся частью многотомного труда Бальзака, отражающего «картину нравов» его времени и получившего название «Человеческая комедия». Эдгар Аллан По «Происшествие в Скалистых горах» (переводчик Михаил Энгельгардт). Мистер Бедлоу, джентльмен, замечательный во всех отношениях, любил в одиночестве бродить среди унылых холмов, получивших громкое название «Скалистые горы». В один из дней Бедлоу, как всегда, отправился на прогулку и пропал. Неожиданное появление мистера Бедлоу и его рассказ о том, что случилось с ним во время путешествия, повергли всех в шок… Эмиль Золя «Большой Мишу» (переводчик Б.Гимельфарб). Аудиоверсия одной из новелл вождя и теоретика так называемого натуралистического движения Эмиля Золя из цикла «Новые сказки Нинон». Ги де Мопассан «Ребенок» (переводчик С.Иванчина-Писарева). Жак Бурдильер слыл прожигателем жизни и сластолюбцем. Однажды он поклялся, что никогда не женится, но неожиданно изменил свое мнение. Случилось это внезапно, летом, во время отдыха на море… Артур Конан Дойл «Пять апельсиновых зерен» (переводчики Н.Мазуренко, Г.Чарский). Очередна...Слушайте книгу.



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