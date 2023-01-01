Классика зарубежного детективного рассказа № 5 (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение серии аудиокниг «Классика зарубежного детективного рассказа» выпуск 5. Вас ждут истории о загадочных преступлениях и самых талантливых сыщиках, занимающихся их расследованием. Колоритные герои, неожиданные повороты сюжета! Гарантируем, скучать вам не придется! В с�борник вошли аудиоверсии рассказов: Рюноскэ Акутагава «В бамбуковой чаще» Арнольд Беннет «Проницательность доктора Остина Бонда» Мишель Жерар «Преступный гений» Редьярд Киплинг «Странный случай» Артур Конан Дойл «Загадка Торского моста» Уайт Фред «2000 градусов ниже нуля» Гилберт Честертон «Зеркало судьи».



Классика зарубежного детективного рассказа № 5 слушать на видеосервисе Wink.