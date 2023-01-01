WinkАудиокнигиКлассика зарубежного детективного рассказа № 4
Классика зарубежного детективного рассказа № 4 (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Детективы359 мин12+
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Сюжет
В четвертом выпуске аудиоальманаха «Классика зарубежного детективного рассказа» вас ждут аудиоверсии следующих произведений лучших мастеров детективного жанра: Хидон Хилл «Председательский молоток» Артур Конан Дойл «Горбун» Эмма Орчи «Тайна Бирмингема» Арнольд Беннет «Кража» Эдгар Уол�лес «Пояс царицы Савской» Гийом Аполлинер «Матрос из Амстердама» Карл Андерсен «Мертвый партнер» Норман Веннер «Наследство Уилкинсона» Нат Пинкертон «Страшная тайна».
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