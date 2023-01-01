Классика зарубежного детективного рассказа № 4
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Классика зарубежного детективного рассказа № 4

Классика зарубежного детективного рассказа № 4 (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Рассказы, Детективы359 мин12+
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Сюжет

В четвертом выпуске аудиоальманаха «Классика зарубежного детективного рассказа» вас ждут аудиоверсии следующих произведений лучших мастеров детективного жанра: Хидон Хилл «Председательский молоток» Артур Конан Дойл «Горбун» Эмма Орчи «Тайна Бирмингема» Арнольд Беннет «Кража» Эдгар Уоллес «Пояс царицы Савской» Гийом Аполлинер «Матрос из Амстердама» Карл Андерсен «Мертвый партнер» Норман Веннер «Наследство Уилкинсона» Нат Пинкертон «Страшная тайна».

Классика зарубежного детективного рассказа № 4 слушать на видеосервисе Wink.

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