WinkАудиокнигиКлассика зарубежного детективного рассказа № 3
Классика зарубежного детективного рассказа № 3 (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Детективы374 мин12+
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Сюжет
В третьем выпуске аудиоальманаха «Классика зарубежного детективного рассказа» вас ждут аудиоверсии следующих произведений лучших мастеров детективного жанра: Чарльз Диккенс «Пойман с поличным» Роберт Л. Стивенсон «Похититель трупов» Хидон Хилл «Тайна молитвенника» Морис Леблан «Шкаф ма�дам Эмбер» Гилберт Честертон «Обреченный род» Флеминг Брендон «Ловушка» Лесли Чартерис «Современный Робин Гуд» Нат Пинкертон «Жертва метрополитена».
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