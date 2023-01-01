Классика зарубежного детективного рассказа № 3
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Классика зарубежного детективного рассказа № 3

Классика зарубежного детективного рассказа № 3 (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Рассказы, Детективы374 мин12+
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Сюжет

В третьем выпуске аудиоальманаха «Классика зарубежного детективного рассказа» вас ждут аудиоверсии следующих произведений лучших мастеров детективного жанра: Чарльз Диккенс «Пойман с поличным» Роберт Л. Стивенсон «Похититель трупов» Хидон Хилл «Тайна молитвенника» Морис Леблан «Шкаф мадам Эмбер» Гилберт Честертон «Обреченный род» Флеминг Брендон «Ловушка» Лесли Чартерис «Современный Робин Гуд» Нат Пинкертон «Жертва метрополитена».

Классика зарубежного детективного рассказа № 3 слушать на видеосервисе Wink.

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