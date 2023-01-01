WinkАудиокнигиКлассика зарубежного детективного рассказа № 2
Классика зарубежного детективного рассказа № 2 (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Детективы497 мин12+
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Сюжет
Во втором выпуске аудиоальманаха Классика зарубежного детективного рассказа вас ждут аудиоверсии следующих произведений: 1. Александр Дюма «Ер, еры, ерь!» 2. Александр Дюма «Мономания» 3. Жан Батист Клеман «Загадочная красавица» 4. Артур Конан Дойль «Золотое пенсне» 5. Герберт Честертон «Крыла�тый кинжал» 6. Генри Горнунг «Двойник убийцы» 7. А. Гринвуд «Одиннадцать часов» 8. Неизвестный автор «Голвэй выдал» 9. Неизвестный автор «Белая сова» 10. Неизвестный автор «Привидение господина Х» 11. Нат Пинкертон «Пираты реки Гудзон»
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