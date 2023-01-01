Классика зарубежного детективного рассказа № 1 (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию лучшие зарубежные детективные рассказы. Вас ждут самые запутанные и леденящие кровь преступления, за расследование которых возьмутся гениальнейшие сыщики начала XX века: Ник Картер, Нат Пинкертон, Шерлок Холмс и священник отец Браун. В сборник вошли рассказы: Э. По «Убийство на улице Морг», Ж. Ришпен «Идеальное убийство», Г. Честертон «Вещая собака», А. Конан-Дойль «Серебрянная молния».



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