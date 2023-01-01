Классика русского юмористического рассказа № 4. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию специальный выпуск сборника Классика русского юмористического рассказа, посвященный поэзии. В него вошли аудиоверсии самых веселых и поучительных стихов русских поэтов второй половины девятнадцатого начала двадцатого века.



Классика русского юмористического рассказа № 4 слушать на видеосервисе Wink.