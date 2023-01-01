Классика русского юмористического рассказа № 4. Сборник
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Классика русского юмористического рассказа № 4. Сборник

Классика русского юмористического рассказа № 4. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия46 мин12+
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Сюжет

Представляем вашему вниманию специальный выпуск сборника Классика русского юмористического рассказа, посвященный поэзии. В него вошли аудиоверсии самых веселых и поучительных стихов русских поэтов второй половины девятнадцатого начала двадцатого века.

Классика русского юмористического рассказа № 4 слушать на видеосервисе Wink.

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