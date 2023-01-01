Классика русского юмористического рассказа № 1. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По словам Гете, юмор – это один из элементов гения. По мнению Бернарда Шоу, «Юмор – черта богов!» Многие века и тысячелетия человечество пыталось ответить на вопрос: «В чем сущность юмора?» Но до сих пор никто так и не нашел исчерпывающего и точного определения этого понятия. Возможно, это удастся сделать вам после прослушивания аудиоверсий произведений признанных классиков сатиры и юмора XX века, представленных в данном сборнике. Антон Чехов «Беззащитное существо» Антон Чехов «Из дневника помощника бухгалтера» Антон Чехов «Унтер Пришибеев» Антон Чехов «Ну публика» Антон Чехов «Письмо к ученому соседу» Влас Дорошевич «Гамлет» Влас Дорошевич «Одесский язык» Влас Дорошевич «Разговорчики» Семен Юшкевич «Дудько забавляется» Александр Куприн «Белая акация» Надежда Тэффи «Когда рак свистнул» Надежда Тэффи «Концерт» Саша Черный «Всероссийское горе» Саша Черный «Городская сказка» Саша Черный «Недоразумение» Аркадий Аверченко «Резная работа» Аркадий Аверченко «Ниночка» Аркадий Аверченко «Рыцарь индустрии» Аркадий Аверченко «Петухов» Аркадий Аверченко «Самоновейшие воспоминания о Чехове» Борис Флит «Болеют» Борис Флит «Веселая прогулка» Михаил Булгаков «Брачная катастрофа» Михаил Булгаков «Говорящая собака» Михаил Булгаков «О пользе алкоголизма» Михаил Булгаков «Праздник с сифилисом» Ефим Зозуля «Как люди скучают» Ефим Зозуля «Разговорчики» Ефим Зозуля «Что людям не надоедает» Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой фарш» Илья Ильф, Евгений Петров «Гость из Южной Америки» Илья Ильф, Евгени...Слушайте книгу.



Классика русского юмористического рассказа № 1 слушать на видеосервисе Wink.