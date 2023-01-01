WinkАудиокнигиКлассика русского рассказа № 9. Сборник
Классика русского рассказа № 9. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика212 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Представляем вашему вниманию очередной сборник серии «Классика русского рассказа». Выбрать и составить перечень литературных произведений – задача не из легких. Ведь у каждого нашего слушателя свои вкусы, предпочтения и пристрастия. Мы постарались создать такой сборник рассказов, чтобы он понравился без исключения всем. Ведь в него вошли без преувеличения лучшие образцы русской классической литературы. ©
Классика русского рассказа № 9 слушать на видеосервисе Wink.