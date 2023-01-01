Классика русского рассказа № 5. Сборник (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

В пятый аудиосборник «Классика русского рассказа» вошли лучшие произведения русской классической литературы, которые по достоинству оценят не только поклонники творчества русских писателей, но и учащиеся школ и гимназий. Василий Жуковский «Марьина роща» Александр Бестужев-Марлинский «Ревельский турнир» Александр Пушкин «Барышня-крестьянка» Николай Павлов «Именины» Михаил Лермонтов «Штосс» Михаил Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь» Иван Бунин «Весной, в Иудее» Валерий Брюсов «Через пятнадцать лет. Рассказ нашего современника» Александр Грин «Брак Августа Эсборна» Михаил Булгаков «Пропавший глаз» ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ



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