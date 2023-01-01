Классика русского рассказа № 4. Сборник (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатый и начало двадцатого века стали золотым временем для русской классической литературы, дав миру Сомова и Гиляровского, Горького и Бунина, Вересаева и Замятина. Всем произведениям этих авторов свойствен стройный язык, глубина взглядов, меткость суждений. Орест Сомов «Русалка» Владимир Гиляровский «Москва и москвичи» Владимир Гиляровский «Хитровка» Викентий Вересаев «На эстраде» Викентий Вересаев «В глуши» Максим Горький «Гривенник» Максим Горький «Женщина» Алексей Новиков-Прибой «У дальних берегов» Евгений Замятин «Церковь Божия» Евгений Замятин «Глаза» Иван Бунин «Генрих» Артем Веселый «Босая правда» Артем Веселый «Осеннее» ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ



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