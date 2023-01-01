Классика русского рассказа № 3. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатый и начало двадцатого века стали золотым временем для русской классической литературы, дав миру Пушкина и Чехова, Куприна и Бунина, Грина и Замятина. Всем произведениям этих авторов свойствен стройный язык, глубина взглядов, меткость суждений. Александр Пушкин «Пиковая дама» Ан�тон Чехов «Черный монах» Викентий Вересаев «В степи» Максим Горький «Рождение человека» Максим Горький «Покойник» Александр Куприн «Лунной ночью» Александр Куприн «Первый встречный» Иван Бунин «Руся» Иван Бунин «Кавказ» Александр Грин «Позорный столб» Евгений Замятин «Арапы» Евгений Замятин «Встреча» Глеб Алексеев «Степь» Юрий Тынянов «Подпоручик Киже» Артем Веселый «Первая получка» ©



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